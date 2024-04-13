ВСУ нанесли удар по Луганску, предварительно, двумя ракетами Storm Shadow
12:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, выпустили две ракеты Storm Shadow по Луганску. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур ЛНР.
«По предварительным данным, украинские войска выпустили по Луганску две ракеты Storm Shadow», — сказал собеседник агентства.
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