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НОВОСТИ

ВСУ нанесли удар по Луганску, предварительно, двумя ракетами Storm Shadow

12:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, выпустили две ракеты Storm Shadow по Луганску. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур ЛНР.

«По предварительным данным, украинские войска выпустили по Луганску две ракеты Storm Shadow», — сказал собеседник агентства.

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