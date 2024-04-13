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Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане

20:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение двух грузовых паромов произошло на реке Волга в Татарстане, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 13 апреля 2024 года, в вечернее время, на реке Волга вблизи с. Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не уточняется.

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