В Белом доме считают, что удар Ирана по Израилю оказался безуспешным
18:05 14.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удар Ирана по Израилю в ответ на атаку израильских военных на иранское консульство в Дамаске был «крайне безуспешным». Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Я смотрю на размер и масштаб того, что они выпустили по Израилю из самого Ирана — не более 300 ракет и беспилотников. Они хотели нанести ущерб, в этом нет никаких сомнений. Но это было крайне безуспешно», — утверждал он в интервью телеканалу CBS.
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