В случае военной операции, Иран готов ответить США, пользуясь правом самообороны
08:10 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы продемонстрировали свою приверженность миру, проявив сдержанность, когда Армию США привлекли к перехвату беспилотных летательных аппаратов и ракет, запущенных по целям на оккупированных палестинских территориях <…>. Это подчеркивает нашу приверженность недопущению эскалации и расширения [масштаба] конфликта. Если США начнут военную операцию против Ирана, то в интересах своих граждан и безопасности Иран воспользуется своим неотъемлемым правом на ответ», — сказал дипломат.
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