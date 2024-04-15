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НОВОСТИ

В случае военной операции, Иран готов ответить США, пользуясь правом самообороны

08:10 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран готов воспользоваться своим неотъемлемым правом на самооборону, если США начнут военную операцию против исламской республики. Об этом заявил постпред Ирана Саид Иравани на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в воскресенье в связи с ударом Тегерана по израильским военным объектам.

«Мы продемонстрировали свою приверженность миру, проявив сдержанность, когда Армию США привлекли к перехвату беспилотных летательных аппаратов и ракет, запущенных по целям на оккупированных палестинских территориях <…>. Это подчеркивает нашу приверженность недопущению эскалации и расширения [масштаба] конфликта. Если США начнут военную операцию против Ирана, то в интересах своих граждан и безопасности Иран воспользуется своим неотъемлемым правом на ответ», — сказал дипломат.

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