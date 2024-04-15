ВС Польши усилят свое присутствие на границе с Украиной
12:32 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские власти увеличат численность военнослужащих вооруженных сил в Подкарпатском воеводстве на границах с Украиной. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Присутствие армии в Жешуве (столица Подкарпатского воеводства — прим. ТАСС) будет увеличено», — отметил министр на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info. По его словам, планируется усиление личного состава бригады подхальских стрелков, которые входят в размещенную на востоке страны 18-ю механизированную дивизию.
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