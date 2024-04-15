ВС Польши усилят свое присутствие на границе с Украиной

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти увеличат численность военнослужащих вооруженных сил в Подкарпатском воеводстве на границах с Украиной. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Присутствие армии в Жешуве (столица Подкарпатского воеводства — прим. ТАСС) будет увеличено», — отметил министр на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info. По его словам, планируется усиление личного состава бригады подхальских стрелков, которые входят в размещенную на востоке страны 18-ю механизированную дивизию.