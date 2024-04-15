ЕС значительно увеличил контакты с Ираном, чтобы предотвратить эскалацию в регионе — FT
13:05 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз активизировал взаимодействие с Ираном, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.
По словам собеседников издания, в последние дни между Брюсселем и Тегераном было «огромное количество контактов», цель которых заключалась в том, чтобы «установить границы» военных действий в регионе. В частности, как пишет FT, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел разговор с главой иранского внешнеполитического ведомства Хосейном Амиром Абдоллахияном, указав, что необходимо «избежать дальнейшей эскалации».
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