Санкции на алюминий и медь будут бить по тем, кто их ввел, заявил Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые санкции США и Великобритании в отношении российских алюминия, меди и никеля — обоюдоострое оружие, они будут бить по интересам тех, кто их вводит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Относимся к ним также, как и ко всем остальным санкциям, — считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно также бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — сказал представитель Кремля.