Великобритания вряд ли решит отобрать замороженные активы России — Politico

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания вряд ли примет решение о конфискации замороженных активов РФ и собственности российских граждан, несмотря на агрессивную риторику местных политиков. Подобные меры будут противоречить законодательству и нанесут репутационный ущерб финансовым институтам Соединенного Королевства, сообщило европейское издание газеты Politico.

«Британское правительство вряд ли решится на построение нового правового порядка», — приводит издание слова специалиста по санкционным вопросам юридической консалтинговой фирмы Peters & Peters Анны Брэдшоу. По ее мнению, государства, которые захватывают частные активы, рискуют «начать переписывать законы» и нарушать «право на справедливое судебное разбирательство». Подобные потенциальные действия правительства могут подорвать доверие к финансовым институтам Великобритании, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны в целом, пишет газета.

Кроме того, сам по себе процесс захвата российских активов может занять длительное время. «Любая страна, подписавшая ЕКПЧ (Европейскую конвенцию по правам человека — прим. ТАСС), столкнется с серьезными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности <…>. Даже если будет изъята [лишь] чистая прибыль [от замороженных активов], а не сами активы, судебный процесс растянется на годы, если не на десятилетия», — пояснил изданию юрист по вопросам санкций ведущей британской юридической консалтинговой фирмы Macfarlanes Фрэнсис Бонд.

Газета указывает, что Запад может использовать вопрос о судьбе замороженных активов в качестве рычага давления на Россию в ходе будущих мирных переговоров по украинскому вопросу. Незаконная конфискация собственности РФ может привести к отказу Москвы участвовать в мирном разрешении конфликта, заключает издание.