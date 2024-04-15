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Еврокомиссар, ответственный за замороженные активы РФ, ушел в неоплачиваемый отпуск

15:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ответственный в Еврокомиссии за работу по экспроприации замороженных активов России, ушел в неоплачиваемый отпуск для участия в выборах генсека Совета Европы. Об этом заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

«В результате решения еврокомиссара Рейндерса принять участие в выборах генсека Совета Европы он будет находиться в неоплачиваемом отпуске с сегодняшнего дня — 15 апреля. Временно его функции будут переданы замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вере Юровой», — сказала Подеста.

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