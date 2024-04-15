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В ЕС растет сопротивление назначению фон дер Ляйен на второй срок — Politico

15:12 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопротивление назначению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на этот пост на второй срок на период с 2025 по 2029 годы нарастает в Евросоюзе, считает европейское издание американской газеты Politico. Оно отмечает, что ее шансы на второй срок подрывают ее высокомерие и политические ошибки.

Впрочем, Politico признает, что пока у фон дер Ляйен нет достаточно сильных оппонентов. Среди потенциальных кандидатов газета называет действующую главу Европарламента Роберту Метсолу.

«Вторая коронация не гарантирована королеве фон дер Ляйен», — отмечает издание, вынося в публичную сферу прозвище, которое глава ЕК получила в Брюсселе. «По большей части она обязана этим высокомерию своей власти», — цитирует издание неназванного европейского чиновника. «Она ошибочно решила, что ей все сойдет с рук, и теперь ее ошибки оборачиваются против нее», — добавил он.

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