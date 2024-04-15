Украина за последние недели потеряла гигантский объем генерации — глава Минэнерго
20:40 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Украины в генерации электроэнергии за последние недели составляют до семи гигаватт, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, это гигантский объем.
«Мы подсчитали, что [за последние недели] приблизительно потеряли до семи гигаватт наших систем. Это гигантский объем генерации», — сказал он по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе. Видео выступления Галущенко опубликовано пресс-службой Европейского совета.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за последние недели были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Позднее Минэнерго Украины сообщило о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.
Согласно подсчетам ООН, мощности электрогенерации Украины ранее оценивались в 37 гигаватт, но к осени 2023 года сократились на 19 гигаватт — более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.
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