0
0
0
НОВОСТИ

Украина за последние недели потеряла гигантский объем генерации — глава Минэнерго

20:40 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Украины в генерации электроэнергии за последние недели составляют до семи гигаватт, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, это гигантский объем.

«Мы подсчитали, что [за последние недели] приблизительно потеряли до семи гигаватт наших систем. Это гигантский объем генерации», — сказал он по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе. Видео выступления Галущенко опубликовано пресс-службой Европейского совета.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за последние недели были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Позднее Минэнерго Украины сообщило о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.

Согласно подсчетам ООН, мощности электрогенерации Украины ранее оценивались в 37 гигаватт, но к осени 2023 года сократились на 19 гигаватт — более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 15.04.2024
Большинство жителей Чехии считают, что страна приняла слишком много украинских беженцев
0
170
19:20 15.04.2024
Израиль отложил операцию в Рафахе после иранской атаки — CNN
0
215
18:40 15.04.2024
МИД КНР потребовал от США прекратить подавлять Китай и вмешиваться в его дела
0
308
18:00 15.04.2024
Ударом ВКС в Славянске уничтожены около 60 иностранных наемников и офицеров ВСУ
0
374
17:32 15.04.2024
Саамы в Финляндии озабочены возможным присутствием военных США в Арктике
0
337
17:12 15.04.2024
США не хотят вступать в конфликт с Ираном — Белый дом
0
306
17:00 15.04.2024
Бах сделал все, чтобы российские атлеты не имели возможности поехать на Олимпиаду — Вяльбе
0
377
16:32 15.04.2024
Жителей Молдавии агитируют записывать себя румынами в ходе переписи населения — Шор
0
399
16:12 15.04.2024
Более 8,2 тыс. палестинцев арестованы на Западном берегу с начала операции Израиля в Газе
0
351
16:00 15.04.2024
Колоссальный объем воды находится в 10 км от Кургана и движется на город — губернатор
0
481

Возврат к списку