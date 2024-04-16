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НОВОСТИ

США уведомили Израиль, что в случае удара по Ирану он будет действовать в одиночку — ABC

09:05 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в частном порядке уведомили Израиль, что в случае нанесения ответного удара по Ирану он «будет делать это в одиночку». Об этом сообщает телекомпания АВС со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, США не будут участвовать в наступательных военных операциях против Ирана, опасаясь более масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Другой источник телекомпании отметил, что данное послание было передано непосредственно высшим должностным лицам Израиля.

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