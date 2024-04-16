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НОВОСТИ

Большая часть островов в дельте Днепра контролируется войсками РФ — морпех

10:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть островов в дельте Днепра находятся под контролем российских военных. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира взвода морских пехотинцев Северного флота, действующего в составе группировки войск «Днепр» с позывным Бес.

«Сейчас уже большая часть наших островов. А когда мы штурмовали, там кругом был противник, везде был противник на всех островах. Потихоньку выбивали, выбили, и вот получилось то, что получилось. Сейчас уже все острова наши, и все получается у ребят», — сказал Бес.

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