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НОВОСТИ

Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море, утверждает Reuters

10:00 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, однако Киев отказался от него. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, к переговорам стороны подтолкнула ООН, Анкара выступала в качестве посредника. Украина согласилась с тем, что 30 марта президент Турции Тайип Эрдоган объявит о заключении соглашения, однако в последний момент отказалась. Причины этого решения Киева неизвестны.

Согласно тексту проекта соглашения, попавшему в распоряжение агентства, стороны обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, не нанося по ним удары и не обыскивая, если они не имели на борту задекларированного военного груза. Договоренности должны были вступить в силу с момента подписания, уточнило Reuters.

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