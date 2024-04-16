Песков заявил об отсутствии официальных предложений от Франции по перемириям на время ОИ
13:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция не выступала с официальными предложениями о перемириях в конфликтах на время Олимпийских игр (ОИ) в Париже, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен добиться прекращения огня в текущих конфликтах на время ОИ-2024.
«Вы знаете, президенту [РФ Владимиру Путину] неоднократно задавали подобные вопросы. И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Это первое. И до сих пор официальных шагов на этот счет никто не делал», — указал представитель Кремля.
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