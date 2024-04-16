Италия полностью заместила газ из РФ за счет других поставщиков — министр

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по вопросам окружающей среды и энергической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что Италия нашла альтернативу поставкам газа из РФ, однако из-за нестабильности транспортных маршрутов сохраняет осторожность в оценке цен на энергоносители.

«Италия независима от российского газа, который был заменен за счет закупок у других поставщиков», — сказал он в ходе пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Министр заверил, что в Италии обеспечена энергетическая безопасность. «В Европе этот вопрос еще более комплексный», — констатировал он. Министр также указал на формирование нового баланса цен, которые сильно колебались в течение последних двух лет. «Мы осторожны в оценках цен на будущее, поскольку это зависит от транспорта», — добавил Пикетто-Фратин, напомнив о нестабильности в Красном море и возможном нарушении транспортных маршрутов.

До украинского кризиса страна удовлетворяла за счет газа из России почти 40% своих потребностей, получая до 29 млрд куб. м газа в год.