Переводить деньги со своей СберКарты в другие банки теперь могут и юные клиенты Сбера
16:30 16.04.2024
Сбер расширил возможности детского приложения СберKids: теперь юные пользователи приложения 6-13 лет могут переводить деньги как клиентам Сбера, так и в другие банки. Ориентируясь на отзывы клиентов, банк решил сделать такие переводы доступными в те же банки-партнеры1, что и во «взрослом» приложении СберБанк Онлайн, и без комиссии, если сумма перевода не превышает 20 тыс. руб. в месяц.
Отправить деньги можно в приложении СберKids по номеру телефона. Новый функционал доступен на Android-устройствах.
«Аудитория нашего детского приложения постоянно растет – сегодня уже более 1,7 млн юных клиентов пользуются им для управления своими финансами, наиболее активны – наши клиенты начиная с 8-9 лет, – отметил Алексей Круглов, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка. – Мы знаем по отзывам родителей и детей, что в СберKids не хватало возможности переводов не только внутри Сбера, но и в другие банки, поэтому мы расширяем возможности нашего приложения. Как правило, речь идет о переводах небольших сумм. Родители всегда будут в курсе переводов своих детей, Сбер сообщит, куда и какую сумму перевел ребенок».
Мобильное приложение СберKids – приложение для юных клиентов банка, у которых уже есть детская СберКарта. В нем можно узнать баланс, посмотреть историю операций, увидеть, сколько бонусов СберСпасибо начислено, и даже открыть детскую копилку со ставкой до 4,8% годовых, чтобы накопить на мечту. Родители могут устанавливать лимит на расходы, отслеживать историю операций по карте ребенка и пополнять ее.
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