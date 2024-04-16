Доступ на сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy ограничены Роскомнадзором

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy, свидетельствуют данные, указанные на сайте ведомства. Источник ТАСС в отрасли предупредил, что под угрозой могут оказаться сайты российских пользователей, размещенные на иностранных серверах.

Согласно данным, указанным на сайте Роскомнадзора, где размещен перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории РФ, в отношении этих провайдеров хостинга приняты меры в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».