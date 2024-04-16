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США не могут сбивать ракеты над Украиной, потому что Америка не воюет с РФ – Белый дом

22:00 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не собираются вступать в военный конфликт с Россией, что произошло бы, если бы американцы начали сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы не находимся в состоянии вооруженного военного конфликта с Россией, а это именно то условие, при котором американские самолеты находились бы в небе над Украиной и участвовали в [отражении] атак России. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов [Джо Байден] ясно дал это понять», — сказал Миллер, отвечая на вопрос, почему США не могут сбивать российские ракеты в небе над Украиной, как это происходило при отражении атаки Ирана на Израиль.

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