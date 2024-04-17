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Дуров сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США

09:20 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил о чересчур пристальном внимании со стороны ФБР и американских служб безопасности.

«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», — сказал он в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.

Когда ведущий переспросил, пыталось ли американское правительство нанять его инженера, Дуров ответил, что он понимает эту ситуацию именно так. «Он (инженер — прим. ТАСС) так сказал мне», — добавил он.

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