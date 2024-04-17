Во многих регионах России прогнозируется аномальное тепло — Вильфанд

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномальное тепло с температурами от 6 градусов выше климатической нормы прогнозируется в ближайшие дни в ряде регионов Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Весна продвигается быстрыми темпами, действительно сильное повышение температуры в ряде регионов. Что касается Центрального федерального округа (ЦФО), в Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской областях в ближайшие три дня с 17 по 19 апреля температура будет на 6 — 9 градусов выше нормы, примерно 19 — 22 градуса тепла», — сказал он, отметив, что на юге ЦФО, в Воронежской и Белгородской областях ожидается даже до плюс 26 градусов.

По словам метеоролога, в Приволжском федеральном округе (ПФО) до конца недели температура на 6 — 10 градусов выше нормы. На севере округа, например, в Кировской и Нижегородской областях температура будет на уровне 17 — 23 градусов тепла, в Татарстане — до плюс 26 градусов, а в Ульяновской, Самарской, Пензенской и Саратовской областях — плюс 21 — 23 градуса, «такая майско-июньская температура», рассказал он, отметив, что «в Оренбургской области и в Башкортостане еще более заметное потепление, на 7 — 13 градусов температура будет выше нормы, от 20 до 27 градусов тепла вот с завтрашнего дня и до конца недели».

«На юге — это вообще чудо, в ближайшие два дня в Краснодарском крае, в самом Краснодаре плюс 30 — 32 градуса, температура выше нормы на 10 — 11 градусов», — рассказал Вильфанд. Он отметил, что в Крыму температура приблизится к 30 градусам тепла, она будет на уровне плюс 27 — 29 градусов, однако, в конце недели понизится до плюс 20 — 23 градусов, что все равно будет выше нормы на 6-7 градусов. «Аналогичная ситуация и в Ставрополье, тут тоже норма превышена на 7 — 12 градусов, температура — плюс 22 — 29 градусов до конца недели, а в Карачаево-Черкесской Республике — до 33 градусов тепла, это выше нормы на 12 градусов», — добавил он.

«На юге Урала, это — Курганская область, юг Тюменской области, Челябинская область, тут на 7 — 12 градусов выше нормы до конца недели и температура плюс 19 — 26 градусов», — рассказал метеоролог. Аномальное тепло прогнозируется и в отдельных регионах Сибирского федерального округа, например, в Омской области температура на 5 — 10 градусов выше нормы, температурный фон на севере области на уровне плюс 16 — 17 градусов, на юге — до плюс 24 градусов.

Кроме того, температура на 6 — 11 градусов выше нормы прогнозируется в некоторых регионах Дальневосточного Федерального округа, в частности, на Камчатке — до плюс 17 градусов, на юге Хабаровского края — до 21 градуса тепла, в Сахалинской области — до плюс 18 градусов, «это очень высокие температуры для востока нашей страны», отметил Вильфанд.