Во многих регионах России прогнозируется аномальное тепло — Вильфанд
09:32 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аномальное тепло с температурами от 6 градусов выше климатической нормы прогнозируется в ближайшие дни в ряде регионов Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Весна продвигается быстрыми темпами, действительно сильное повышение температуры в ряде регионов. Что касается Центрального федерального округа (ЦФО), в Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской областях в ближайшие три дня с 17 по 19 апреля температура будет на 6 — 9 градусов выше нормы, примерно 19 — 22 градуса тепла», — сказал он, отметив, что на юге ЦФО, в Воронежской и Белгородской областях ожидается даже до плюс 26 градусов.
По словам метеоролога, в Приволжском федеральном округе (ПФО) до конца недели температура на 6 — 10 градусов выше нормы. На севере округа, например, в Кировской и Нижегородской областях температура будет на уровне 17 — 23 градусов тепла, в Татарстане — до плюс 26 градусов, а в Ульяновской, Самарской, Пензенской и Саратовской областях — плюс 21 — 23 градуса, «такая майско-июньская температура», рассказал он, отметив, что «в Оренбургской области и в Башкортостане еще более заметное потепление, на 7 — 13 градусов температура будет выше нормы, от 20 до 27 градусов тепла вот с завтрашнего дня и до конца недели».
«На юге — это вообще чудо, в ближайшие два дня в Краснодарском крае, в самом Краснодаре плюс 30 — 32 градуса, температура выше нормы на 10 — 11 градусов», — рассказал Вильфанд. Он отметил, что в Крыму температура приблизится к 30 градусам тепла, она будет на уровне плюс 27 — 29 градусов, однако, в конце недели понизится до плюс 20 — 23 градусов, что все равно будет выше нормы на 6-7 градусов. «Аналогичная ситуация и в Ставрополье, тут тоже норма превышена на 7 — 12 градусов, температура — плюс 22 — 29 градусов до конца недели, а в Карачаево-Черкесской Республике — до 33 градусов тепла, это выше нормы на 12 градусов», — добавил он.
«На юге Урала, это — Курганская область, юг Тюменской области, Челябинская область, тут на 7 — 12 градусов выше нормы до конца недели и температура плюс 19 — 26 градусов», — рассказал метеоролог. Аномальное тепло прогнозируется и в отдельных регионах Сибирского федерального округа, например, в Омской области температура на 5 — 10 градусов выше нормы, температурный фон на севере области на уровне плюс 16 — 17 градусов, на юге — до плюс 24 градусов.
Кроме того, температура на 6 — 11 градусов выше нормы прогнозируется в некоторых регионах Дальневосточного Федерального округа, в частности, на Камчатке — до плюс 17 градусов, на юге Хабаровского края — до 21 градуса тепла, в Сахалинской области — до плюс 18 градусов, «это очень высокие температуры для востока нашей страны», отметил Вильфанд.
НОВОСТИ
- 09:20 17.04.2024
- Дуров сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США
- 09:05 17.04.2024
- Глава офиса президента Украины признал, что граждане поникли от ситуации в стране
- 09:00 17.04.2024
- Шойгу поручил упростить прием средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне СВО
- 22:35 16.04.2024
- Эрдоган надеется, что в вопросе визита Путина в Турцию скоро появится конкретика
- 22:00 16.04.2024
- США не могут сбивать ракеты над Украиной, потому что Америка не воюет с РФ – Белый дом
- 21:25 16.04.2024
- При разгоне митинга в Тбилиси применен слезоточивый газ, пострадал оператор телеканала
- 21:15 16.04.2024
- Митинг у входа в парламент Грузии спецназ МВД решил разогнать
- 21:05 16.04.2024
- Боррель рассказал, почему Британия и США не могут сбивать ракеты над Украиной
- 20:15 16.04.2024
- Доступ на сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy ограничены Роскомнадзором
- 19:30 16.04.2024
- Один из крупнейших авиахабов мира - аэропорт Дубая закрылся на прием рейсов из-за погодных условий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать