Медведев выступил за уголовную ответственность для иноагентов в РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил установить в стране уголовную ответственность для иноагентов по примеру США.

«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них», — написал замглавы Совбеза РФ в своем телеграм-канале.