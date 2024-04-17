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Медведев выступил за уголовную ответственность для иноагентов в РФ

12:00 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил установить в стране уголовную ответственность для иноагентов по примеру США.

«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них», — написал замглавы Совбеза РФ в своем телеграм-канале.

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