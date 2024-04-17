Доля безналичных платежей может дойти до 90% на горизонте 3-5 лет — первый зампред ЦБ
13:32 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет доля безналичных операций дойдет до 90%. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion 2024.
«Мы за 10 лет внедрения разных платежных технологий с цифры 25% безналичных операций в 2014 году по конец прошлого года имеем 83%. Наш прогноз, что на горизонте трех-пяти лет подойдем к цифре 90%», — сказала Скоробогатова.
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