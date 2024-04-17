Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех ТЭЦ в республике

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ в республике. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

«Сегодня в Министерстве энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО „Интер РАО — экспорт“ и АО „Самрук-Энерго“, — говорится в сообщении.