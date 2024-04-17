Совокупный мировой госдолг вырос до 93,2% ВВП — МВФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень государственного долга всех стран увеличился в прошлом году до 93,2% мирового ВВП. Об этом говорится в очередном докладе Международного валютного фонда (МВФ) «Бюджетный вестник».

«В 2023 году глобальный государственный долг вырос примерно на 2 процентных пункта, до 93,2% [мирового] ВВП», — отметили авторы доклада. По их оценкам, этот показатель «остается на 9 процентных пунктов выше уровня, который он занимал до начала пандемии». «Лидерами роста стали две крупнейшие экономики — США и Китай, где долг вырос более чем на 2 и 6 процентных пунктов от ВВП соответственно», — пояснили в фонде.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг КНР в нынешнем году достигнет 88,6% от ВВП, в 2027 году составит 101,8% от ВВП страны, в 2029 году — 110,1% от ВВП. Госдолг США в нынешнем году составит 123,3% ВВП и вырастет до 133,9% ВВП к 2029 году. В свою очередь фонд ожидает роста госдолга РФ в 2024 году до 20,8% от российского ВВП, он увеличится до 24% в 2029 году. Госдолг Украины в нынешнем году составит 94% ВВП, в 2025 году дойдет до отметки 96,7%, а к 2029 году опустится до 88,2%. Фонд не указывает точных объемов госдолга стран.