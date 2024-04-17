Израиль ценит советы союзников, но все решения по обороне примет сам — Нетаньяху
17:12 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль ценит советы зарубежных союзников, но все решения, касающиеся самообороны, будет принимать самостоятельно. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам нескольких разговоров с западными партнерами.
«Благодарю наших друзей за поддержку в защите Израиля как на словах, так и на деле. Еще у них есть различные предложения и советы, я ценю это, но хочу прояснить: мы будем принимать свои собственные решения», — сказал Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.
НОВОСТИ
- 17:41 17.04.2024
- ВМС США отстают от китайских, то же ожидает ВВС и космическую сферу — конгрессмен
- 17:00 17.04.2024
- Совокупный мировой госдолг вырос до 93,2% ВВП — МВФ
- 16:32 17.04.2024
- ВМС США потратили почти $1 млрд на отражение атаки Ирана и операцию в Красном море
- 16:12 17.04.2024
- Двух 19-летних жителей Саранска, планировавших воевать против РФ, задержали в Мордовии
- 16:00 17.04.2024
- Шансы Украины обернуть ситуацию в зоне СВО в свою пользу снижаются — WSJ
- 15:32 17.04.2024
- Кабмин РФ расширил программу социальной газификации на садоводческие товарищества
- 15:12 17.04.2024
- Власти РФ и Китая ищут варианты решения проблем в расчетах — Песков
- 15:00 17.04.2024
- Украина не сможет победить в зоне СВО без мобилизации всего населения — Politico
- 14:32 17.04.2024
- Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах
- 14:12 17.04.2024
- ВМС Ирана начали сопровождать иранские коммерческие суда в Красном море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать