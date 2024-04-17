Израиль ценит советы союзников, но все решения по обороне примет сам — Нетаньяху

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль ценит советы зарубежных союзников, но все решения, касающиеся самообороны, будет принимать самостоятельно. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам нескольких разговоров с западными партнерами.

«Благодарю наших друзей за поддержку в защите Израиля как на словах, так и на деле. Еще у них есть различные предложения и советы, я ценю это, но хочу прояснить: мы будем принимать свои собственные решения», — сказал Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.