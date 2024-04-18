Более 1,5 тыс. человек эвакуированы в Тюменской области из-за паводка

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1,5 тыс. жителей Тюменской области эвакуированы из-за прохождения весеннего паводка, в пунктах временного размещения находятся 137 человек, в том числе 48 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Продолжается эвакуация. Эвакуированы более 1,5 тыс. человек. В населенных пунктах, которые оказались окружены водой, инспекторами центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области совместно с органами местного самоуправления организованы лодочные переправы. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, в том числе 48 детей», — сказали в пресс-службе.