Более 1,5 тыс. человек эвакуированы в Тюменской области из-за паводка
09:20 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 1,5 тыс. жителей Тюменской области эвакуированы из-за прохождения весеннего паводка, в пунктах временного размещения находятся 137 человек, в том числе 48 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Продолжается эвакуация. Эвакуированы более 1,5 тыс. человек. В населенных пунктах, которые оказались окружены водой, инспекторами центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области совместно с органами местного самоуправления организованы лодочные переправы. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, в том числе 48 детей», — сказали в пресс-службе.
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