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Революция зарплат наблюдается в России из-за дефицита кадров — профсоюзы

13:32 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Революция зарплат наблюдается в России, так как из-за низкой безработицы и дефицита рабочей силы работодатели вынуждены повышать оплату труда, но как долго продлится эта фаза, предугадать невозможно, такое мнение ТАСС выразил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем докладе «Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 года» (материалы есть в распоряжении ТАСС) пришли к выводу, что высокие зарплаты добровольцам в зоне СВО задали ориентир на довольно высокие зарплаты на рынке труда.

«Сейчас действительно наблюдается „революция зарплат“, связано это с тем, что уменьшилось предложение рабочей силы, как ресурс она стала более дорогой, работодатель вынужден платить больше за то, за что раньше платил меньше. Но насколько долго продлится эта фаза, сказать сложно, предугадать невозможно», — сказал он.

При этом Шершуков предостерег, что рассматривать ситуацию нужно в динамике. По его словам, рост стоимости живого труда стимулирует работодателя к внедрению робототехники, автоматизации. «В итоге мы можем столкнуться с ситуацией, когда количество „живых“ рабочих мест сократится, значит, что между „живыми“ работниками снова возникнет серьезная конкуренция за остающиеся места. И это в результате станет сдерживающим фактором для роста зарплат», — пояснил он.

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