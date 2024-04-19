Система ПВО сбила 25 целей на подлете к Белгороду

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.