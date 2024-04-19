Цена нефти марки Brent на ICE росла почти на 4,5% — данные торгов
10:20 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE росла на 4,39% до $90,75 за баррель на фоне эскалации между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 05:36 мск, цена Brent росла на 4,39%, до $90,75 за баррель.
К 06:07 мск Brent торговалась на уровне $89,82 (+3,36%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне рос на 2,9%, до $84,78 за баррель.
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