Поддержка Украине истощила ВС Дании, на восстановление уйдут десятки лет — AFP

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Дании сильно истощены из-за оказания помощи Украине, их восстановление может занять десятки лет. Об этом сообщило французское агентство AFP со ссылкой на экспертов.

«Мы передали Украине много оборудования, систем вооружения и боеприпасов, оставив [себе] только необходимое», — приводит агентство слова руководителя издания Olfi, специализирующегося на военной тематике, Петера Эрнстведа Расмуссена. По его словам, такой объем оказываемой Киеву поддержки позволил выявить, что «внезапно <…> те силы обороны, которые мы считали эффективными, оказались ослаблены». Для того, чтобы вернуть их в то состояние, в котором Дания смогла бы считать себя «надежным союзником», «потребуется 10, 20, 30 лет», считает Расмуссен.

Как сообщил агентству другой эксперт, научный сотрудник Института обороны Петер Вигго Якобсен, сейчас ВС Дании «испытывают нехватку оборудования и личного состава». Якобсен считает, что в этой связи необходимо срочно принимать меры для исправления сложившейся ситуации. По его мнению, именно давление со стороны других стран — членов НАТО и желание быть в хороших отношениях с США подталкивали Данию к такому объему инвестиций в сферу обороны.