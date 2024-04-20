Средствами ПВО РФ за прошедшую ночь было уничтожено 50 украинских дронов - Минобороны
09:00 20.04.2024 Источник: Интерфакс
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