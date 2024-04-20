0
0
30
НОВОСТИ

Средствами ПВО РФ за прошедшую ночь было уничтожено 50 украинских дронов - Минобороны

09:00 20.04.2024 Источник: Интерфакс

В Минобороны России сообщили о 50 перехваченных и уничтоженных украинских дронах за ночь. "Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БпЛА из которых: двадцать шесть - над территорией Белгородской области; десять - над территорией Брянской области; восемь - над территорией Курской области; два - над Тульской областью и по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 20.04.2024
Температура воздуха в Москве может подняться до +21С в начале следующей недели - синоптики
0
26
22:40 19.04.2024
США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине — Белый дом
0
695
22:00 19.04.2024
На Военно-Грузинской дороге сошла лавина, движение запретили для всех видов транспорта
0
577
21:20 19.04.2024
Экономика РФ продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями — МВФ
0
778
20:40 19.04.2024
ЕС совместно с Косово лгут и проводят политику террора в отношении Сербии — Вучич
0
746
20:00 19.04.2024
Мировые расходы на оборону в 2023 году впервые превысили $2 трлн — СМИ
0
706
19:20 19.04.2024
НАТО должна отдавать оружие Киеву даже в ущерб своей обороноспособности — генсек
0
823
18:40 19.04.2024
Банки могут обязать за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе цифровых денег
0
714
18:00 19.04.2024
Армения возвращает Азербайджану села в Тавушской области — аппарат Пашиняна
0
838
17:32 19.04.2024
Военная база РФ в ЦАР может появиться на востоке страны — президент республики
0
751

Возврат к списку