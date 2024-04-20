Средствами ПВО РФ за прошедшую ночь было уничтожено 50 украинских дронов - Минобороны

09:00 Источник: Интерфакс

В Минобороны России сообщили о 50 перехваченных и уничтоженных украинских дронах за ночь. "Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БпЛА из которых: двадцать шесть - над территорией Белгородской области; десять - над территорией Брянской области; восемь - над территорией Курской области; два - над Тульской областью и по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.