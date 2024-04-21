Молдавские оппозиционные политики собрались в Москве на съезд

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Съезд молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), начал работу в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В числе участников — глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер.

Также в мероприятии участвуют представители партий «Возрождение», «Шанс», Victorie, «Альтернативная сила спасения Молдовы».