У миротворцев РФ в Карабахе нет работы после признания Ереваном границ Баку — Песков

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские миротворцы ушли из Нагорного Карабаха, поскольку для них в регионе больше не осталось функций. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация стала возможной после признания Арменией границ Азербайджана.

«Это (вывод миротворцев — прим. ТАСС) отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, — пояснил представитель Кремля. — Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них (миротворцев — прим. ТАСС)».