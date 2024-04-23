Шествие «Бессмертный полк» в РФ в 2024 году не будет проводиться в очном формате
13:05 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году году из-за соображений безопасности не будет проводиться в очном формате. Об этом сообщила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.
«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб „Бессмертного полка“ России принял решение не проводить шествие „Бессмертного полка“ в 2024 году в очном формате», — сказала она на пресс-конференции о форматах акции «Бессмертный полк» в 2024 году.
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