Персонал Мурманского морского торгового порта эвакуировали из-за бомбы времен ВОВ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мурманский морской торговый порт (АО «ММТП») эвакуировал своих сотрудников после обнаружения на территории предприятия бомбы времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Работа порта приостановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе порта.

«При проведении ремонтных работ на территории 1-го грузового района АО „ММТП“ найдена бомба времен ВОВ. Службами порта приняты меры по эвакуации работников предприятия. Территория оцеплена. Оповещены все экстренные службы города», — сказал собеседник агентства.