Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+, сообщила посол в РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это позволит стране обеспечить транспортную и продовольственную безопасность, сообщила журналистам посол страны в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.

«Действительно, Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+. И я могу сказать, что сейчас делегация Шри-Ланки присутствует на форуме Совета безопасности — на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. <…> Действительно, есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+, это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную», — сказала она.