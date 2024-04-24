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Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+, сообщила посол в РФ

11:20 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это позволит стране обеспечить транспортную и продовольственную безопасность, сообщила журналистам посол страны в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.

«Действительно, Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+. И я могу сказать, что сейчас делегация Шри-Ланки присутствует на форуме Совета безопасности — на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. <…> Действительно, есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+, это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную», — сказала она.

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