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НОВОСТИ

Украина стала полигоном, на котором отчасти решается судьба мирового порядка — Лукашенко

16:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина является полигоном, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка.

«То, что Украина сегодня — это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы пусть и опосредованно, но уже фактически воюют на ее территории», — отметил Лукашенко, выступая на открытии Всебелорусского народного собрания.

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