Украина стала полигоном, на котором отчасти решается судьба мирового порядка — Лукашенко

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина является полигоном, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка.

«То, что Украина сегодня — это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы пусть и опосредованно, но уже фактически воюют на ее территории», — отметил Лукашенко, выступая на открытии Всебелорусского народного собрания.