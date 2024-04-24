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Нигер хотел бы, чтобы РФ тренировала войска республики — глава МВД

17:40 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигер заинтересован в том, чтобы Россия тренировала войска республики. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления африканской страны Мохамед Тумба.

«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», — сказал он на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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