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День Победы в Севастополе в этом году будет отмечаться без парада - губернатор

21:51 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Севастополь отметит День Победы и 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков без парада, с соблюдением мер безопасности в ходе большого количества локальных мероприятий, сообщил во время прямого эфира губернатор города Михаил Развожаев.

«Мы пока не можем провести большие массовые мероприятия в реальном режиме — Бессмертный полк, традиционный севастопольский парад. Тем не менее большое количество разных и в разных точках города мероприятий, культурных проектов будет проведено. <…> Город будет жить праздником, но соблюдая максимальные меры безопасности», — сказал Развожаев.

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