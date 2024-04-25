День Победы в Севастополе в этом году будет отмечаться без парада - губернатор

21:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Севастополь отметит День Победы и 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков без парада, с соблюдением мер безопасности в ходе большого количества локальных мероприятий, сообщил во время прямого эфира губернатор города Михаил Развожаев.

«Мы пока не можем провести большие массовые мероприятия в реальном режиме — Бессмертный полк, традиционный севастопольский парад. Тем не менее большое количество разных и в разных точках города мероприятий, культурных проектов будет проведено. <…> Город будет жить праздником, но соблюдая максимальные меры безопасности», — сказал Развожаев.