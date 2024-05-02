Суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента СБУ за шпионаж и подготовку теракта
14:12 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина, признав его виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, из-за грифа «совершенно секретно» материалы дела были рассмотрены в закрытом от СМИ и публики режиме.
«Гражданин Украины Сергей Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых 6 лет он должен отбыть в тюрьме, а остальные 19 лет — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 700 тыс. рублей», — рассказала собеседница агентства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок.
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