Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него - Bloomberg

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция приостановила торговые связи с Израилем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По их словам, Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него. Пока официальных заявлений турецкие власти не сделали, уточняет агентство.