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НОВОСТИ

Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него - Bloomberg

18:50 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция приостановила торговые связи с Израилем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По их словам, Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него. Пока официальных заявлений турецкие власти не сделали, уточняет агентство.

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