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Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

08:50 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона).

«Я считаю, что [двухгосударственное решение] достижимо, но для этого требуется решить палестинский вопрос. Я считаю возможным существование палестинского государства при условии наличия обязательных гарантий безопасности для Израиля», — сказал он.

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