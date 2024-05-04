Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона).

«Я считаю, что [двухгосударственное решение] достижимо, но для этого требуется решить палестинский вопрос. Я считаю возможным существование палестинского государства при условии наличия обязательных гарантий безопасности для Израиля», — сказал он.