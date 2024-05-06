США могут направить войска на Украину в случае поражения Киева, считает лидер демократов
09:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.
«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», — сказал он в интервью телеканалу CBS.
Джеффрис также утверждал, что в Республиканской партии набирает обороты пророссийская фракция, которую он обвинил в задержке согласования дополнительного финансирования на военные нужды Киева. По его мнению, эта фракция «не хочет поддерживать Украину и считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов». Он полагает, что возглавляет эту фракцию член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.
Американская администрация неоднократно говорила, что США не намерены размещать войска на Украине.
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