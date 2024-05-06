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НОВОСТИ

На Украине заявили о повреждении высоковольтного объекта энергетики в Сумах

09:05 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высоковольтный объект получил повреждения в городе Сумы на севере Украины, где ночью произошли взрывы. Об этом заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

По данным, опубликованным в телеграм-канале компании, среди объектов, получивших повреждения в Сумах, высоковольтный объект «Укрэнерго». Уточняется, что ремонтные бригады продолжают работы над возобновлением энергоснабжения.

В компании также сообщили, что в Харьковской области на востоке Украины отключалось оборудование местного облэнерго. В регионе также продолжаются восстановительные работы. Ранее сообщалось, что в некоторых районах Харькова пропало электричество.

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