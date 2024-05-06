Проблема украинских беженцев грозит новым миграционным кризисом в Европе — Володин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки стран Евросоюза принять решения о передаче Киеву граждан Украины призывного возраста приведут к беспорядкам и грозят Европе новым миграционным кризисом. Мобилизация украинцев, находящихся в странах ЕС, сорвалась, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась. Проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, если в государствах Евросоюза «начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, в этих странах вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, не желающими идти на верную смерть ради сохранения личной власти Зеленского и кучки олигархов». «Поэтому руководство Евросоюза оказалось в ситуации, когда лучше ничего не делать. Любые решения, принимаемые в этой части, для них чреваты», — отметил Володин.