Израильские силы столкнулись с сопротивлением во время рейдов на Западном берегу

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные столкнулись с сопротивлением в ходе рейдов в некоторых городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, рейды проходят, в частности, в городах Сильван, Тубас, Тулькарем и Хеврон. Как сообщает при этом палестинское информационное агентство WAFA, действия израильских сил в городе Тубас спровоцировали столкновения. На появившихся в сети видеозаписях можно услышать выстрелы. Сообщений о пострадавших или жертвах пока не поступало.