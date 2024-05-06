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НОВОСТИ

Израильские силы столкнулись с сопротивлением во время рейдов на Западном берегу

10:05 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные столкнулись с сопротивлением в ходе рейдов в некоторых городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, рейды проходят, в частности, в городах Сильван, Тубас, Тулькарем и Хеврон. Как сообщает при этом палестинское информационное агентство WAFA, действия израильских сил в городе Тубас спровоцировали столкновения. На появившихся в сети видеозаписях можно услышать выстрелы. Сообщений о пострадавших или жертвах пока не поступало.

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