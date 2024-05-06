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НОВОСТИ

Движение через Босфор приостановлено из-за поломки судна

10:20 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение судов через Босфор временно не осуществляется из-за поломки судна в северной части пролива. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции на своей странице в соцсети X.

«У 64-метрового грузового судна Brabus [под флагом Камеруна] произошла поломка рулевого устройства в районе северного входа в пролив Босфор, когда оно шло курсом из Трабзона в Бандырму. Движение судов по Босфору временно остановлено в обоих направлениях», — сообщило ведомство.

К судну были оперативно направлены буксир и спасательный катер. После отбуксирования Brabus с линии движения судов в безопасную зону пролив снова будет открыт для морского трафика.

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