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6 человек погибли и 33 пострадали при атаке дронов на автомобили в Белгородской области

09:32 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

6 мирных жителей погибли и 33 пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машины ГК «Агро-Белгорье» в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.

«В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК „Агро-Белгорье“, перевозившие сотрудников свинокомплекса. В результате пострадали более 30 человек, 6 -погибли», — сказано в сообщении.

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