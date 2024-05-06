6 человек погибли и 33 пострадали при атаке дронов на автомобили в Белгородской области

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

6 мирных жителей погибли и 33 пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машины ГК «Агро-Белгорье» в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.

«В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК „Агро-Белгорье“, перевозившие сотрудников свинокомплекса. В результате пострадали более 30 человек, 6 -погибли», — сказано в сообщении.