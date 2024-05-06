6 человек погибли и 33 пострадали при атаке дронов на автомобили в Белгородской области
09:32 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
6 мирных жителей погибли и 33 пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машины ГК «Агро-Белгорье» в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.
«В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК „Агро-Белгорье“, перевозившие сотрудников свинокомплекса. В результате пострадали более 30 человек, 6 -погибли», — сказано в сообщении.
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