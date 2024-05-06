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РФ продлит до декабря фиксацию внутренних цен на удобрения на уровне 2022 года

11:32 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ продлят фиксацию предельных внутренних цен на минеральные удобрения на уровне сентября 2022 года, их индексация не планируется, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Как уточнили ТАСС в службе, цены будут заморожены до 30 ноября 2024 года.

«В настоящее время индексация не предусмотрена», — отмечает ФАС. Служба поясняет, что это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает установление квот на вывоз минеральных удобрений от 27 апреля 2024 года.

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